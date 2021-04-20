Глендейл, США, , 08:56 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили российский нападающий Крирлл Капризов, а также Джордан Гринвей, Маркус Юханссон, Кевин Фиала и Юнас Бродин.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились форвард Кристиан Фишер и защитник Алекс Голигоски

В настоящее время «Миннесота» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 59 очков. «Аризона» идёт на четвёртом месте с 45 очками.

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