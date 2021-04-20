Берлин, , 09:14 — REGNUM Правление Христианско-демократического союза (ХДС) Германии повторно поддержало выдвижение лидера партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры ФРГ. Такое решение приняли в партии в ночь на 20 апреля.

Члены федерального правления ХДС провели тайное голосование после более чем шестичасовой дискуссии. За Лашета отдал голоса 31 член правления (77,5% голосов).

Ещё девять человек проголосовали за лидера Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера, а шесть человек воздержались.

Лашет будет бороться за пост канцлера от консерваторов — блока ХДС/ХСС. Парламентские выборы назначены в Германии на 26 сентября. Партия-победитель сможет сформировать правительство большинства, а у лидера партийного списка появится возможность стать канцлером.

60-летний Лашет — сторонник курса действующего канцлера Ангелы Меркель. Ранее он выступал за активизацию сотрудничества с Россией и реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».

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