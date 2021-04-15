15 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Выборы в ФРГ — это не конкурс красоты, они определят курс и Германии, и ЕС.

Максим Исаев, , 16:30 — REGNUM Многие стремятся представить гонку за выдвижение кандидата-преемника от консерваторов на пост канцлера Германии Ангелы Меркель карикатурно —как попытку непопулярного и посредственного Армина Лашета политическими манипуляциями отклонить кандидатуру популярного и харизматичного человека из народа Маркуса Зёдера. Однако не нужно спешить с оценками: речь идет о направлении политики Германии и ЕС, а не о «конкурсе красоты», который решится по итогам назначенных на май выборов, пишет Пол Тайлор в статье, вышедшей 14 апреля в европейской версии издания Politico.

Бундестаг. Берлин

В январе делегаты выбрали председателем партии Меркель «Христианско-демократический союз» (ХДС) именно Лашета — премьер-министра самой густонаселенной земли ФРГ Северный Рейн-Вестфалия, а не занимающего более правые позиции его противника Фридриха Мерца. Лашет воплощает рейнскую модель проевропейской правоцентристской политики в традициях Конрада Аденауэра и Гельмута Коля. Он хочет, чтобы Берлин активнее сотрудничал с Францией в продвижении европейской интеграции.

Со своей стороны, премьер-министр Баварии Зёдер, возглавляющий партию «Христианско-социальный союз» (ХСС), является правым альпийским популистом в традициях хорошо известного решительного бывшего ее лидера Франца Йозефа Штрауса. Его ближайший иностранный приятель — канцлер Австрии Себастьян Курц, с которым его роднит непреодолимое желание винить во всём ЕС, сердить Меркель и призывать к закрытию границ всякий раз, когда это политически целесообразно.

Маркус Зёдер Markus Spiske

Безусловно, Зёдер, видя возможность своего прихода к власти в Берлине, смягчил свою риторику и занял более центристские позиции. По всей видимости, он понял, что ему необходимо стать более привлекательным для рядовых избирателей после того, как его резкие попытки превзойти антииммиграционную «Альтернативу для Германии» (АдГ) на региональных выборах в 2018 году привели к том, что партия ХСС показала наихудшие результаты в своей истории.

Стоит вспомнить некоторые позиции, которых придерживался баварский консерватор в течение последнего десятилетия, прежде чем делать вывод о том, кто станет фаворитом гонки ХДС и ХСС по выбору кандидата в канцлеры.

Так, в 2012 году Зёдер назвал Грецию «денежной ямой», отметив, что ее следует исключить из еврозоны.

«Я не думаю, что решение заключается в том, чтобы дать Греции больше денег, а в том, чтобы Греция покинула еврозону», — заявил он.

Когда же в Берлине и Брюсселе возобладали более мудрые голоса, а Афинам была оказана помощь, и в конечном счете они вернулись на финансовые рынки, Зёдер продолжал разыгрывать карту резкой критики Греции и в 2017 году заявил, что «Греция вряд ли выживет в еврозоне в долгосрочной перспективе».

Затем, в 2015 году, когда Меркель открыла ворота Германии для сотен тысяч беженцев и мигрантов, хлынувших в ЕС из Турции, спасаясь от войн в Сирии, Ираке и Афганистане, Зёдер призвал к «массовому ограничению миграции» с квотами на каждую страну.

«Мы не можем спасти весь мир», — подчеркнул тогда он.

Даже тогдашний лидер ХСС Хорст Зеехофер посчитал нужным дистанцироваться от таких заявлений, подчеркнув, что партия не будет оспаривать право на убежище.

Лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер Euractiv.com

Год спустя Зёдер заявил, что политика Меркель по приему беженцев «не была демократически легитимирована» и что многие граждане ФРГ думали, что пришло время заменить ее «культуру гостеприимства» на «культуру здравого смысла» и закрыть границы. В 2018 году он призвал Баварию в одностороннем порядке отказывать просителям убежища, прибывающим из других стран ЕС. Впоследствии ему пришлось отказаться от этой позиции.

Кроме того, в 2013 году, будучи министром финансов Баварии, Зёдер подал в конституционный суд иск против системы распределения доходов между немецкими землями, согласно которой богатые земли, такие как Бавария, отдают часть своих налогов более бедным регионам, особенно северным городам — федеральным землям Гамбургу и Бремену, а также бывшим коммунистическим землям Восточной Германии. Он назвал систему «наказанием для тех, кто больше всего работает».

Наконец, Зёдер часто выставлял себя в качестве правой руки Меркель в кризисе с коронавирусом, потому что он возглавляет совет премьер-министров 16 федеральных земель, который до недавнего времени имел реальную власть над всеми ограничениями в области общественного здравоохранения. Благодаря этой роли вокруг него сформировалась ареол государственного деятеля и способного добиться консенсуса политика. Это, однако, не помешало ему критиковать ЕС и вести переговоры о заключении предварительного соглашения с Россией о поставке вакцин «Спутник V» для Баварии, если и когда препарат будет одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Не так много вопросов, по которым его позиция изменилась. Решительный противник концепции Меркель Energiewende, предполагающей переход на более экологические источники энергии, он сначала был против отказа от ядерной энергетики, затем поддержал его. Недавно же он призвал к прекращению использования двигателей внутреннего сгорания к 2035 году.

«Как всегда с Маркусом Зёдером, основной вопрос заключается в том, вышел ли на сцену господин Серьезность, который за экологию, за сохранение лесов, за защиту пчел, за продвижение прав женщин, или же это лишь особенно привлекательный новый костюм», — отметила журналистка Мариам Лау в статье для еженедельника Die Zeit.

Маркус Зёдер Bayern.de

Если отложить в сторону вопросы его личности, есть причина, по которой в Германии никогда не было канцлера от ХСС. Ни один из двух предыдущих кандидатов партии на пост канцлера — ни Штраус в 1980 году, ни Эдмунд Штойбер в 2002 году — не был избран, потому что ХСС занимает позиции правого популизма, не близкого большинству избирателей. В 1970-х Штраус даже пригрозил выйти из коалиции, известной как альянс ХДС/ХСС, и сформировать национальную правую соперничающую партию. Его девизом было то, что «справа от ХСС не должно быть ничего, кроме стены».

Подобная позиция может получить поддержку в Баварии — даже если крен Зёдера в пользу антииммиграционных правых в 2018 году не помешал АдГ выиграть 10% региональных голосов. Но в большей части западной Германии, где проживает основная часть электората, такое едва ли пройдет. Напротив, благодаря своей умеренной политике Лашет смог в 2017 году завоевать для ХДС традиционный для социал-демократов центр вокруг промышленного Рурского региона, несмотря на обеспокоенность общественности по поводу того, как Меркель принимает беженцев.

Его главное отличие от Меркель заключалось в том, что нынешний канцлер с осторожностью и часто неохотой подходит к вопросам европейской интеграции, тогда как Лашет призвал к большой инициативе в стиле Коля с тем, чтобы вдохнуть новые силы в ЕС после выхода Великобритании.

«Сегодня президент Франции вносит предложения, и нам требуется слишком много времени, чтобы отреагировать», — сетовал он.

Ангела Меркель Kremlin.ru

Что касается внешней политики, то мало что отличает двух претендентов на трон Меркель. И тот, и другой поддерживают ее усилия по поддержанию хороших экономических отношений с Россией и Китаем на благо немецкой промышленности, несмотря на геополитические сложности такого курса.

Таким образом, в сущности, выбор состоит в том, хотят ли консерваторы Германии умеренного проевропейского рейнландца или более правого альпийского популиста в качестве своего лидера. Что бы ни говорили недавние опросы, нет никакой гарантии, что последние покажут лучший результат в сентябре.