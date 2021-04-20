Москва, , 08:36 — REGNUM Список из восьми шагов, которые стоит выполнить при покупке подержанного автомобиля, назвал эксперт издания «За рулем» Михаил Колодочкин.

Так, в первую очередь необходимо проверить соразмерен ли бюджет средней рыночной стоимости понравившейся модели. Это можно определить сравнив объявления о продаже автомобилей с пробегом на популярных площадках.

На втором этапе покупатель должен проверить документы покупаемой машины. В сети сейчас можно проверить историю покупаемых авто, сколько собственников было у машины, а также «пробить» VIN-номер.

Следующим шагом, по словам эксперта, должна стать проверка кузова машины. Особое внимание тут стоит обратить на состояние зазоров кузовных деталей, крепежа съемных кузовных элементов, сварки в местах соединения панелей кузова, дверных уплотнителей и прочих резиновых элементов. Кроме того, при покупке автомобиля нужно проверить оттенок и тон кузова, а также дату производства фар, стекол, ремней безопасности и других комплектующих.

Также стоит обратить внимание на подкапотное пространство. Проверить уровень технических жидкостей, наличие течей, запотеваний.

Пятым и шестым шагом должна стать проверка электрики машины и компьютерная диагностика. Колодочкин также советуют провести тест-драйв.

«Хорошо бы оценить разгонную динамику, работу тормозов и подвески, наличие посторонних звуки. При этом необязательно сидеть за рулем: пусть вас покатает продавец», — добавил эксперт.

Последний этап — это правильное оформление договора купли-продажи транспортного средства.

Напомним, в марте 2021 года в России было продано на 10,4% больше автомобилей с пробегом, чем в марте прошлого года. Всего на вторичном рынке в прошлом месяце было реализовано 476 тыс. подержанных автомобилей.

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