Москва, , 10:27 — REGNUM На российском авторынке в марте 2021 года было продано на 10,8% больше подержанных автомобилей сегмента LCV (легкие коммерческие машины), чем в марте прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, в прошлом месяце в России было продано 32 496 легких коммерческих автомобилей с пробегом. При этом дилеры реализовали за отчетный период 12 823 подержанные машины сегмента LCV иностранных марок (+14%) и 19 673 авто того же сегмента отечественных брендов (+8,8%).

Однако, если сравнивать объёмы продаж автомобилей LCV на вторичном рынке России в первом квартале 2021 года с показателями прошлого года, то тут можно отметить небольшой спад. В текущем году было продано 82 709 легких коммерческих авто, а год назад за отчетный период было реализовано 83 176 таких машин. Причём отрицательная динамика отмечается среди отечественных автомобилей (-2,5%; 49 567 шт.). При том, что машин-иномарок сегмента LCV было перепродано 33 142 экземпляра (+2,5%).

Среди проданных легких коммерческих автомобилей с пробегом в прошлом месяце были 14 638 машин «ГАЗ» (+12%), 3116 автомобилей «УАЗ» (-9%), 2337 моделей Volkswagen (+4%), 2132 машины Ford (+25%) и 1756 экземпляров Mercedes (+4,4%).

Напомним, в феврале 2021 года в России продажи новых легких коммерческих автомобилей составили 8,4 тыс. единиц, что на 12,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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