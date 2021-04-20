Санрайз, США, , 07:37 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Флориды» дубль оформил нападающий Фрэнк Ватрано, ещё по шайбе забросили Сэм Беннетт и Радко Гудас.

У «Коламбуса» точными бросками отметились форварды Оливер Бьёркстранд и Зак Далпе.

В настоящее время «Флорида» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 63 очка. «Коламбус» идёт на восьмом месте с 39 очками.

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