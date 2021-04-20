Даллас, США, 20 апреля 2021, 07:32 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.
В составе «Далласа» шайбы забросили нападающие Роопе Хинц и Джейсон Робертсон.
У «Детройта» дубль оформил форвард Люк Гленденинг. Российский нападающий Евгений Свечников отметился результативной передачей.
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Далласа». Решающий бросок исполнил российский форвард Денис Гурьянов.
В настоящее время «Даллас» занимает пятое место в Центральном дивизионе, на счету команды 48 очков. «Детройт» идёт на седьмом месте с 39 очками.
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