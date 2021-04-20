Тампа, США, , 07:25 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Алекс Киллорн, Брейден Пойнт и Янни Гурд. У «Каролины» отличились российский форвард Андрей Свечников, а также защитник Брэди Шей.

В настоящее время «Тампа» занимает третье место в Центральном дивизионе, на счету команды 62 очка. «Каролина» идёт на первом месте с 63 очками.

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