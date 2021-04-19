Нью-Йорк, США, , 11:00 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0.

Единственную шайбу забросил нападающий «Айлендерс» Ник Ледди в овертайме матча. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл «на ноль», отразив все 30 бросков по своим воротам.

В настоящее время «Айлендерс» занимают второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 60 очков. «Филадельфия» идёт на шестом месте с 47 очками.

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