Рим, 19 апреля, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Мэры итальянских городов хотели бы заключить с правительством страны «пакт», в котором были бы указаны условия отмены основных антикоронавирусных ограничений до наступления лета 2021 года, заявил в понедельник, 19 апреля, глава муниципальной ассоциации Антонио Денаро.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

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Можно подождать и можно терпеть ограничения еще немного времени, но людям нужно быть твердо уверенными в том, что летом они смогут полноценно работать и зарабатывать, отметил он.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.