Москва, , 16:07 — REGNUM На торгах в Европе 19 апреля ближе к вечеру нефть марки Brent торгуется в отрицательной области, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Новостей особо нет, а без новостей рынок находится в боковом тренде в диапазоне $66,14−67,35. Участники рынка ожидают свежие драйверы, чтобы определиться с будущим направлением цены.

Сегодня нефтяной рынок получает поддержку от общего ослабления доллара. Если покупатели до 21 апреля удержат уровень выше $66, то стоит ожидать ралли до $70 за баррель.

Основной причиной для таких оптимистичных ожиданий могла стать публикация Bloomberg, что излишек нефти, образовавшийся на спотовом рынке в кризисном 2020 году, в 2021 году практически ушёл с рынка.

А глобальный инвестбанк Citi предсказывает снижение мировых коммерческих запасов нефти в текущем году на 2,2 млн баррелей в сутки, что может привести к росту цены Brent во II полугодии 2021 года до $74 за баррель.

По предварительному прогнозу, при таком раскладе к концу 2021 года нефть свободно может подняться до $80 за баррель», — считает эксперт.

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