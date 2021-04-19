Москва, , 13:28 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, нефтяные цены показывают нейтральную динамику, находясь около отметки $66,50 за баррель Brent, несмотря на слегка негативный фон на финансовых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Фьючерсы на основные фондовые индексы в Европе и США находятся в красной зоне, теряя днем в среднем 0,2−0,3%.

Снижение небольшое, поэтому ничего критичного в этом пока нет, к тому же инвесторы ждут, что сегодня вечером в США, продолжится сезон корпоративной отчетности, который уже принес не мало очень обнадеживающих экономических данных.

Если такие известные компании как Coca-Colа и IBM в своих финансовых результатах подтвердят позитивные экономические ожидания инвесторов, то общий оптимизм распространится и на нефтяной рынок.

Дневной торговый диапазон для нефти из Северного моря, предполагает нижнюю границу на отметке $66,30, а верхнюю к которой и могут направиться котировки в случае корпоративного позитива в США на $67,10 за баррель Brent», — считает эксперт.

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