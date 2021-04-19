Манила, 19 апреля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Правительство Филиппин возобновит использование вакцины против коронавируса производства AstraZeneca для людей в возрасте 60 лет, сообщает Detik.

Rwendland Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Власти приостановили использование вакцины AstraZeneca на Филиппинах с 8 апреля 2021 года.

«Преимущества перевешивают риски. Только небольшая часть населения пострадает от вакцины AstraZeneca», — заявили в министерстве здравоохранения Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, действие запрета на въезд на территорию Филиппин для граждан иностранных государств, связанного с пандемией коронавируса, продлен властями этой страны до 30 апреля.