Москва, 16 апреля 2021, 11:43 — REGNUM База электронных адресов сторонников осуждённого блогера Алексея Навального оказалась в открытом доступе. Об утечке сообщил директор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом) Иван Жданов в телеграм-канале.
Жданов подтвердил, что база соответствует действительности и используется фондом для рассылки. При этом она не содержит имён и каких-либо уточняющий данных. Он пояснил, что организаторы кампании в поддержку Навального используют для рассылок сторонний сервис mailgun.com, так как при работе с большим количеством электронных адресов использования сторонних сервисов избежать невозможно.
Об утечке адресов рассказали и сами взломщики, разослав по украденным адресам письма с приложенным файлом. В csv-таблице объёмом 28,5 мегабайта содержатся около 529 тыс. почтовых адресов, а также точное время регистрации и подтверждения адреса, сообщают Вести.ру.
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Хакеры угрожают раскрыть информацию о гражданах, зарегистрировавшихся на сайте в поддержку блогера, а затем продать базу рекламным компаниям.