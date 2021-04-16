Москва, , 11:43 — REGNUM База электронных адресов сторонников осуждённого блогера Алексея Навального оказалась в открытом доступе. Об утечке сообщил директор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом) Иван Жданов в телеграм-канале.

Жданов подтвердил, что база соответствует действительности и используется фондом для рассылки. При этом она не содержит имён и каких-либо уточняющий данных. Он пояснил, что организаторы кампании в поддержку Навального используют для рассылок сторонний сервис mailgun.com, так как при работе с большим количеством электронных адресов использования сторонних сервисов избежать невозможно.

«Приносим извинения за доставленные неприятности. Такое произошло впервые. Мы сделаем всё, чтобы такой ситуации больше не повторилось», — подчеркнул Жданов.

Об утечке адресов рассказали и сами взломщики, разослав по украденным адресам письма с приложенным файлом. В csv-таблице объёмом 28,5 мегабайта содержатся около 529 тыс. почтовых адресов, а также точное время регистрации и подтверждения адреса, сообщают Вести.ру.

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«Там 70% ботов, — утверждают авторы письма. — Но есть и живые люди, как вы».

Хакеры угрожают раскрыть информацию о гражданах, зарегистрировавшихся на сайте в поддержку блогера, а затем продать базу рекламным компаниям.