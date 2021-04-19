Москва, , 11:56 — REGNUM В Москве у здания посольства Чехии идет погрузка имущества дипломатов этой страны. Видео опубликовали «Известия».

На кадрах видно, как дипломаты пакуют вещи в чемоданах в машины с красными дипломатическими номерами.

Как сообщало ИА REGNUM, Ранее чешские власти приняли решение о высылке 18 российских дипломатов из-за якобы причастности спецслужб РФ к взрыву на военных складах в населённом пункте Врбетица в 2014 году.

В ответ МИД России объявил о высылке 20 чешских дипломатов.

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