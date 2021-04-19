Москва, , 10:17 — REGNUM Цены на нефть 16 апреля коснулись пиков вблизи отметки $67,40 за баррель. Однако к концу дня вернулись на исходные позиции, финишировав немногим ниже уровней открытия, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 19 апреля, в ходе утренней сессии Brent попыталась продвинуться в направлении уровня $66, но пока удерживается на плаву.

Нефтяные цены относительно стабильны на сочетании слабеющего доллара и роста буровой активности в Штатах. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих буровых установок увеличилось на ctvm единиц, до 344 штук.

Против дальнейшего роста цен говорит ухудшение эпидемиологической ситуации в мире. Тревожные темпы заражений по-прежнему отмечаются в Индии, и в ряде стран АТР.

Поднимается вопрос введения новых ограничений и локдаунов. Все это омрачает перспективы роста спроса в кратко‑ и среднесрочной перспективе.

В ближайшее время Brent важно удержаться над уровнем $66, чтобы избежать более глубокой коррекции, тогда как главным ориентиром для быков сейчас является зона $67,40.

Пробой этого уровня расчистит путь к свежим максимумам на $67,85 и далее — на отметке $68. В настоящий момент риски смещены в сторону снижения», — считает эксперт.

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