Москва,
19 апреля 2021, 10:17 — REGNUM Цены на нефть 16 апреля коснулись пиков вблизи отметки $67,40 за баррель. Однако к концу дня вернулись на исходные позиции, финишировав немногим ниже уровней открытия, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
«Сегодня, 19 апреля, в ходе утренней сессии Brent попыталась продвинуться в направлении уровня $66, но пока удерживается на плаву.
Нефтяные цены относительно стабильны на сочетании слабеющего доллара и роста буровой активности в Штатах. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих буровых установок увеличилось на ctvm единиц, до 344 штук.
Против дальнейшего роста цен говорит ухудшение эпидемиологической ситуации в мире. Тревожные темпы заражений по-прежнему отмечаются в Индии, и в ряде стран АТР.
Поднимается вопрос введения новых ограничений и локдаунов. Все это омрачает перспективы роста спроса в кратко‑ и среднесрочной перспективе.
В ближайшее время Brent важно удержаться над уровнем $66, чтобы избежать более глубокой коррекции, тогда как главным ориентиром для быков сейчас является зона $67,40.
Пробой этого уровня расчистит путь к свежим максимумам на $67,85 и далее — на отметке $68. В настоящий момент риски смещены в сторону снижения», — считает эксперт.
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