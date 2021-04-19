Ньюарк, США, , 10:49 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:3.

В составе «Рейнджерс» российский нападающий Виталий Кравцов забросил шайбу, которая стала для него дебютной в НХЛ. Также отличились Крис Крайдер, Алекси Лафренье, Мика Зибанеджад и Райан Строум.

В составе «Нью-Джерси» российский форвард Михаил Мальцев забил гол и отдал одну результативную передачу. Также точными бросками отметились Мариан Студенич и Нико Хишир.

В настоящее время «Рейнджерс» занимают пятое место в Восточном дивизионе, на счету команды 52 очка. «Нью-Джерси» идёт на седьмом месте с 34 очками.

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