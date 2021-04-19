Москва, , 10:42 — REGNUM Власти Соединенных Штатов имеют достаточно опосредованное отношение к динамике рубля, однако подтверждают давно намеченные Вашингтоном цели. Об этом «Вечерней Москве» заявил финансовый аналитик Степан Демура.

«Сначала сделать доллар по 87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше», — считает Демура.

При этом аналитик не уточнил, в какие сроки США хотят реализовать свой план по подрыву российской валюты.

Как сообщалоИА REGNUM, 15 апреля США объявили о введении новых ограничительных мер в отношении России, в частности, запрещающих американским финансовым учреждениям покупку российских гособлигаций при их первичном размещении после 14 июня 2021 года. При этом покупать и продавать ценные бумаги РФ на вторичном рынке они по-прежнему смогут.

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