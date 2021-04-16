Москва, , 20:59 — REGNUM Финансовые рынки сдержанно отреагировали, но анонсированные США санкции против российского суверенного госдолга. Об этом заявил 16 апреля министр финансов Антон Силуанов.

«Мы столкнулись с новыми санкциями. Мы видели реакцию рынка — она была достаточно сдержанна», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24»

Глава Минфина отметил, что после объявления санкций наблюдалась волатильность на рынке ценных бумаг, что «отразилось и на курсе доллара по отношению к рублю, и на курсе рубля по отношению к другим валютам».

«Тем не менее сегодня мы видим, что ситуация отыграна и та волатильность, которая присутствовала в первые часы, она минимизирована, и позиции на финансовом рынке вернулись к уровням до объявления санкций», — сказал Силуанов.

Как передавало ИА REGNUM, накануне США объявили о введении новых ограничительных мер в отношении России, в частности, запрещающих американских финансовым учреждениям покупку российских гособлигаций при их первичном размещении после 14 июня 2021 года. При этом покупать и продавать ценные бумаги РФ на вторичном рынке они по-прежнему смогут.

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