Бостон, США, , 10:35 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 6:3.

В составе «Бостона» трое нападающих забросили по две шайбы — это Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Брэд Маршан.

В составе «Вашингтона» дубль оформил форвард Ти Джей Оши, ещё один гол забил Энтони Манта. Российские игроки Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отдали по одной результативной передаче.

В настоящее время «Бостон» занимает четвёртое место в Восточном дивизионе, на счету команды 56 очков. «Вашингтон» идёт на первом месте с 62 очками.

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