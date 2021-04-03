Виннипег, Канада, , 05:52 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Во втором периоде счёт в матче открыл защитник «Торонто» Трэвис Дермотт. Спустя шесть минут форвард «Виннипега» Эндрю Копп восстановил равновесие.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Торонто». Победный бросок исполнил нападающий Джейсон Спецца.

В настоящее время «Торонто» занимает первое место в Северном дивизионе, на счету команды 51 очко. «Виннипег» идёт на втором месте с 47 очками.

Читайте также: Гол Орлова в овертайме принёс «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»