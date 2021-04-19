Москва, , 08:19 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 16 апреля завершились небольшим падением. Цена снизилась на 0,14%, до $66,69. При этом за неделю нефть подорожала на 5,83%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Росту нефтяных цен на этой неделе способствовали надежды на восстановление мировой экономики после пандемии и повышение прогнозов спроса Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК на 2021 год.

Согласно последним данным от Baker Hughes, с 10 по 16 апреля число буровых на нефть увеличилось до 344 с 337 шт. на прошлой неделе.

Число буровых на газ составило 94 против 93 шт. на прошлой неделе. Общее число буровых увеличилось на семь единиц, до 439 шт.

Сегодня, 19 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $66,44. Покупатели настроены двигаться к уровню $70 за баррель. Перед новым восходящим движением в рамках коррекции цена может снизиться до $65,70.

Рост котировок сдерживается локдаунами в ЕС, а также высокими темпами заражения коронавирусом в Индии. Активность покупателей на рынке ожидается ближе к американской сессии.

Покупателям нужно пройти уровень $67,50, чтобы беспрепятственно двигаться к психологическому уровню $70 за баррель.

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