Токио, , 09:54 — REGNUM Гонщики F1 из команды Alpine Formula One получили две новые версии Alpine A110 в специальном исполнении Trackside Cars. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.

Автомобили предназначены для двух гонщиков Формулы-1, выступающих за команду Alpine Formula One. Машины гонщиков имеют ту же ливрею, что и их гоночные болиды, на которых они будут участвовать в гонках на Гран-при Европы.

Специальные версии созданы на топовой комплектации A110S и оснащены рядным четырёхцилиндровым турбированным мотором мощностью 288 л. с. (320 Нм). Весят модели 1113 кг. До «сотни» авто разгоняются всего за 4,4 секунды. Максимальная скорость Alpine A110 Trackside Cars равна 250 км/ч.

Ранее британская автокомпания Bentley Motors Ltd. представила гоночное купе Continental GT3 Pikes Peak, являющимся, по словам представителей марки, «самым экстремальным вариантом дорожного Bentley в истории». Автомобиль примет участие в соревнованиях по скоростному подъёму на холм Пайкс Пик (США) 27 июня 2021 года.

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