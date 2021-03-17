Токио, , 15:22 — REGNUM Японская компания Alpine представила свой новый болид с индексом A480, который будет принимать участие в гонках «24 часа Ле-Мана». Демонстрационный ролик с машиной размещён на YouTube-канале Alpine.

Этот автомобиль построен на шасси Oreca. Под его капотом функционирует силовой агрегат от Gibson Technology рабочим объёмом 4,5 л. Стоит отметить, что в чемпионате будет участвовать всего один такой автомобиль. Пилотировать Alpine A480 будет гонщики Николя Лапьер, Андре Неграо и Матье Ваксивьер.

Ожидается, что новое авто вернёт компанию Alpine на лидирующие позиции во французский, а также в мировой автоспорт.

В этом сезоне в категории гиперкаров будут принимать участие машины марок Ferrari, Peugeot, Porsche и Audi.

Ранее спортивное подразделение Audi создало новую версию модели RS 3 под названием LMS. Создано авто на основе болида Audi A3 четвёртого поколения. Максимальная производительность модели равна 340 «лошадей» (420 Нм).

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