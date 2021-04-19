Бишкек, , 03:57 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Болота Отунбаева от должности главы дипломатической миссии республики в Соединенных Штатах Америки и Канаде.

Вместо него на этот пост глава государства назначил Бактыбека Аманбаева, который до 3 февраля 2021 года исполнял обязанности руководителя аппарата правительства.

ИА REGNUM напоминает, что Болот Отунбаев является братом экс-президента переходного периода Розы Отунбаевой, временно возглавлявшей Киргизию после «Апрельской революции» — в период с 7 апреля 2010 года до 31 декабря 2011 года.

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