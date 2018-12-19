Посла Киргизии в России заменят на другого из-за нескоординированной работы

Бишкек, , 13:34 — REGNUM Посла Киргизии в России Болота Отунбаева (брата экс-президента Розы Отунбаевой — Прим. ИА REGNUM ) в ближайшее время сменит на этом посту более опытный дипломат, который сможет решить проблему плохой координации в работе диппредставительства. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции по итогам 2018 года.

«У нас более 600 тысяч мигрантов в России, Турции, Казахстане и других странах. Наша цель — создать им нормальные условия. Надо скоординировать действия всех наших представительств», — добавил он.

Также глава государства отметил, что по просьбе киргизстанского правительства федеральная миграционная служба недавно в очередной раз исключила большое количество граждан Киргизии из своего «черного списка».

«Ранее было там 104 тысячи киргизстанцев, а теперь эта цифра снижена до 64 тысяч. Кроме того, в России у наших граждан есть такие же права, как у самих россиян в вопросах трудоустройства. Руководство Российской Федерации оказывает нам хорошую поддержку», — констатировал Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, сейчас около 750 тысяч граждан Киргизии являются трудовыми мигрантами и работают в других странах. Из них не менее 80% находятся на территории России.

По информации российского Центробанка, в 2017 году находящиеся в России киргизстанцы отправили на родину посредством систем денежных переводов $2,21 млрд. Приблизительно такую же сумму они привезли в Киргизию в виде наличных денег.

Отметим, что ранее Всемирный банк назвал Киргизию лидером среди стран Туркестанского региона и Европы по соотношению объема денежных переводов от трудовых мигрантов к объему валового внутреннего продукта.

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