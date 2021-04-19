Волгоград, , 03:21 — REGNUM Волгоградский арбитраж изъял из частной собственности кинотеатр «Юбилейный», который является частью культурного наследия региона. Здание будет продано с публичных торгов. Решение суда по иску комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Решением судьи Куропятниковой у ООО «Плюс» здание изъято в связи с тем, что собственник не выполняет требования законодательства об объектах культурного наследия и охранное обязательство, что подтверждается несколькими решениями судов.

«Более того, согласно акту осмотра объекта культурного наследия — «Кинотеатр «Юбилейный» от 28.09.2020 года, составленному помощником прокурора Красноармейского района г. Волгограда и сотрудником комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, установлено аварийное состояние названного объекта», — уточнялось в материалах дела.

Третьим лицом в споре участвовала областная прокуратура. Объект, если решение не будет обжаловано, выставят на публичные торги «в порядке, установленном пунктом 1 статьи 54 федерального закона от 25.06.2002 No73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Напомним, иск к ООО «Плюс» поступил в суд в феврале 2021 года. По делу наложили обеспечительные меры в виде запрета регистрационных действий и запрета регистрации перехода прав.

В споре речь шла о здании площадью 3045,6 кв. м, расположенном на участке 2,6 тыс.кв.м по проспекту им. Героев Сталинграда, 3 в Волгограде.