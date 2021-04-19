Волгоград, 19 апреля 2021, 03:21 — REGNUM Волгоградский арбитраж изъял из частной собственности кинотеатр «Юбилейный», который является частью культурного наследия региона. Здание будет продано с публичных торгов. Решение суда по иску комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Решением судьи Куропятниковой у ООО «Плюс» здание изъято в связи с тем, что собственник не выполняет требования законодательства об объектах культурного наследия и охранное обязательство, что подтверждается несколькими решениями судов.
Третьим лицом в споре участвовала областная прокуратура. Объект, если решение не будет обжаловано, выставят на публичные торги «в порядке, установленном пунктом 1 статьи 54 федерального закона
Напомним, иск к ООО «Плюс» поступил в суд в феврале 2021 года. По делу наложили обеспечительные меры в виде запрета регистрационных действий и запрета регистрации перехода прав.
В споре речь шла о здании площадью 3045,6 кв. м, расположенном на участке 2,6 тыс.кв.м по проспекту им. Героев Сталинграда, 3 в Волгограде.