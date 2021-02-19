Волгоград, , 06:37 — REGNUM Волгоградский арбитраж 10 марта 2021 года начнёт рассматривать иск комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Истец потребовал изъять у частной компании объект культурного наследия — здание кинотеатра и участок под ним для последующей продажи с торгов, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан 15 февраля 2021 года к ООО «Плюс». В качестве третьих лиц в дело привлечены администрация Волгограда, комитет по управлению госимуществом области, прокуратура региона и управление Росреестра по области. Дело ведёт судья Куропятникова.

По делу были наложены обеспечительные меры в виде запрета ответчику самостоятельно или через представителей «осуществлять какие-либо действия, направленные на отчуждение, установление ограничений (обременений) в использовании» спорных объектов. Росреестру запретили регистрировать переход прав и ограничения по данным объектам.

В деле речь идёт о здании кинотеатра площадью 3045,6 кв. м и участке площадью 2600,8 кв. м, которые расположены по проспекту им. Героев Сталинграда, 3 в Волгограде. Здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. В случае изъятия объектов у ответчика их выставят на публичные торги.