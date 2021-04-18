Лондон, , 23:31 — REGNUM Британский принц Гарри, присутствовавший 17 апреля на похоронах своего деда герцога Эдинбургского Филиппа, вернется в США 19 апреля. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники в королевском дворе.

«Принц Гарри завтра (19 апреля — прим. ИА REGNUM) улетит обратно в Лос-Анджелес, чтобы быть со своей беременной женой Меган Маркл», — пишут журналисты газеты.

Напомним, 12 апреля принц Гарри прибыл из США в Британию для участия в церемонии прощания со своим дедом принцем Филиппом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоялись отпевание и похороны принца Филиппа.

Читайте также: Принц Гарри прибыл в Британию на похороны своего деда принца Филиппа