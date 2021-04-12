Лондон, , 02:47 — REGNUM Британский принц Гарри прибыл из США в Соединённое Королевство для участия в церемонии прощания со своим дедом принцем Филиппом. Об этом 12 апреля сообщило издание Sun.

По данным Sun, принц вылетел рейсом авиакомпании British Airways из Лос-Анджелеса. Он прибыл в аэропорт Хитроу в 13:15 по местному времени (11:15 мск). Супруга принца Меган Маркл воздержалась от поездки в Великобританию по совету врача, так как она в настоящее время ожидает рождения ребёнка.

Уточняется, что принц Гарри по прибытии в Британию будет проживать в коттедже Ноттингем, расположенном на территории Кенсингтонского дворца. Он будет вынужден соблюдать режим самоизоляции в течение десяти дней, но присутствовать на церемонии похорон принца Филиппа ему не запрещено. Согласно указу правительства Великобритании, прибывшие из-за границы граждане могут присутствовать на похоронах членов семей и друзей.

Отпевание и похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. На траурной церемонии будут присутствовать не более 30 человек. По желанию принца Филиппа похороны не будут государственными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет принимать участие в церемонии прощания с герцогом Эдинбургским Филиппом, чтобы на похоронах смогли присутствовать как можно больше членов семьи принца.

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