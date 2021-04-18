Нью-Йорк, США, , 23:04 — REGNUM В Нью-Йорке водитель при проверке документов бросил в полицейских «коктейль Молотова». Об этом говорится в сообщении полиции, размещенном в Twitter.

Отмечается, что полицейские остановили водителя, который проехал на красный свет. После того как сотрудники правопорядка подошли к машине, водитель облил одного из них химикатами, бросил «коктейль Молотова» и скрылся.

Однако полицейские догнали его и задержали, подозреваемый оказался 44-летним чернокожим Лайонелем Вирджилом. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 19-летний Брэндон Скотт Хол устроил стрельбу на объекте курьерской службы FedEX в Индианаполисе. В результате происшествия погибли восемь человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый приобрёл оружие законным путём, сообщила пресс-служба полиции города.

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