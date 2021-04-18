Индианаполис, США, , 07:55 — REGNUM Мужчина, застреливший восемь человек в американском городе Индианаполисе в штате Индиана, приобрёл оружие законным путём. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба полиции города в Twitter.

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Управлением полиции Индианаполиса было установлено, что 19-летний мужчина, устроивший стрельбу из двух штурмовых винтовок, приобрёл их легальным путём. Оружие было приобретено им в июле и сентябре 2020 года. Винтовки были переданы на экспертизу специалистам Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Кроме того, представители отделения ФБР в штате Индиана установили, что стрелок уже попадал в поле зрения правоохранителей в 2020 году. Поводом для этого стало обращение в полицию его матери, женщина рассказала о склонности сына к насилию и о его планах напасть на сотрудника полиции с целью спровоцировать его применить оружие. Спецслужбы провели беседу с молодым человеком и изъяли у него помповый дробовик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден распорядился приспустить государственные флаги на административных зданиях в память о жертвах стрельбы в Индианаполисе.

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