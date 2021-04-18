Москва, 18 апреля, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Западные страны намеренно хотят навязать миру ощущение тревожности, чтобы скрыть груз собственных проблем. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Петр Данилов ИА Красная Весна Мария Захарова

По её словам, «западные партнеры» хотят навязать всему миру ощущение тревожности и делают это намеренно.

«Ответ понятен. Груз собственных проблем, которые не решаются, заставляет их использовать эту модель», — сказала Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России напомнила, что только за последние 10 дней большое количество материалов было посвящено «началу агрессии» Москвы в отношении Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что американский телеканал CNN выдаёт украинские танки за российские в стремлении «доказать» якобы подготовку России к наступлению на Украину.

Захарова прикрепила к сообщению фрагмент из публикации CNN, в которой говорится о якобы подтягивающейся к украинской границе российской военной технике. На самом деле это «украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов», отметила она.

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