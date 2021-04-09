Москва, , 13:41 — REGNUM Возобновление полноформатных боевых действий на Украине создает угрозу безопасности России. Об этом 9 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война», — сказал представитель Кремля. По его словам, динамика развития ситуации в Донбассе и поведение украинских властей создают такую опасность.

Песков отметил, что в Донбассе может повториться катастрофа, похожая на ситуацию в Сребренице. В этом случае ни одна страна мира не остается в стороне, сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что меры, принятые Москвой, обусловлены эскалацией напряженности на Украине. Песков добавил, что Россия не несет угрозы ни одной стране мира.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации в Донбассе и к необратимым последствиям для украинской государственности.

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