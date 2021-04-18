Париж, 18 апреля, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» не сможет ускорить процесс вакцинации населения в Европейском союзе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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"Российская вакцина не одобрена нашими властями, так что я не думаю, что она сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации», — сказал он в эфире телеканала СBS.

Он подчеркнул, что если нет одобрения вакцины со стороны властей ЕС, Франция не может использовать вакцину на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский госсекретарь по делам Европы Клеман Бон указал на ограниченные возможности производства российской вакцины и, вслед за другими французскими и европейскими чиновниками, обвинил Москву в использовании «Спутника V» в качестве оружия пропаганды на международной арене.

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