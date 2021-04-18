Париж, , 18:38 — REGNUM Российская Федерация должна осуществить на границе с Украиной «деэскалацию ситуации». Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS.

Эммануэль Макрон EU2017EE Estonian Presidency

«Эта ситуация (на границе между РФ и Украиной — прим. ИА REGNUM) неприемлема», — сказал Макрон.

По его словам, «контрпродуктивным и неприемлемым» можно назвать существующий уровень напряженности между двумя странами.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что общие усилия для поиска решения конфликта в Донбассе прикладывают Франция, Германия и Украина.

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