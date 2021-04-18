Вашингтон, 18 апреля, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В случае смерти осужденного в России блогера Алексея Навального для Москвы будут последствия, заявил помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Единство. Алексей Навальный

«Мы разговаривали с российским правительством насчет того, что происходит с Навальным… Мы сообщили (России), что будут последствия, если Навальный умрет», — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Симоновский суд Москвы отправил Навального в колонию, заменив ему условный срок на реальный. Блогер проведёт в исправительном учреждении под Владимиром около двух с половиной лет.

Ранее в пресс-службе регионального управления ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального по результатам медобследования, проведённого 24 марта, оценивается врачами как удовлетворительное.

Кроме того, члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области, которые лично навестили Алексея Навального с целью выяснения, соблюдаются ли права и законные интересы заключённого, сообщили, что осужденный не имеет жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии.

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