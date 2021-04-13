Покров, Владимирская область, , 15:14 — REGNUM Блогер Алексей Навальный, осуждённый за мошенничество по делу «Ив Роше», подал иск против администрации исправительной колонии в Покрове. Блогеру не дают «глубоко изучить и понять Коран», следует из сообщения в его Instagram.

По словам Навального, в колонии он «составил список улучшений самого себя», в котором в числе прочего значится глубокое понимание Корана. Блогер заказал для себя множество книг, но пока не получил ни одной, как как администрация колонии проверяет их на экстремизм.

Колонию блогер назвал «дружелюбным концлагерем», в котором «ненавидят книги». Он пояснил, что намеревался стать «чемпионом Корана из российских политиков-немусульман».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Симоновский суд Москвы отправил Навального в колонию, заменив ему условный срок на реальный. Блогер проведёт в исправительном учреждении под Владимиром около двух с половиной лет.

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