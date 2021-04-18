Ватикан, 18 апреля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск 18 апреля во время воскресной проповеди на площади Святого Петра выразил обеспокоенность в связи с эскалацией в Донбассе.

Republic of Korea Папа Римский Франциск.

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«С тревогой слежу за событиями на отдельных территориях восточной Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня. С беспокойством слежу за ростом военной активности», — цитирует понтифика ТАСС.

Понтифик также призвал предотвратить дальнейший рост напряженности.

«Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения», — призвал глава Ватикана.

Он также отметил тяжелое гуманитарное положение, в котором оказалось местное население.

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Напомним, в Донбассе в последнее время украинская сторона активно наращивает вооружение и военную технику, которые характерны для дальнейших наступательных действий. Вместе с тем, также усилились и обстрелы вооруженными силами Украины территорий ДНР и ЛНР.

Отметим, 4 апреля Папа Франциск заявил о необходимости остановить «гонку вооружений».