Москва, 18 апреля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения считает, что ситуация с коронавирусом SARS-CoV-2 в мире становится тревожной. Об этом сегодня, 18 апреля, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

U.S. Mission Geneva Всемирная организация здравоохранения.

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По словам Вуйнович, ВОЗ оценивает ситуацию с коронавирусом в мире как тревожную. В последние недели фиксируется рост уровней смертности и заболеваемости. Данные тенденции вызывают беспокойство, так как специалисты фиксируют влияние новых мутаций вируса на его распространение.

В ряде стран, по мнению ВОЗ, несвоевременно отменяют ограничительные меры, что также способствует распространению коронавируса.

Еще один немаловажный аспект, на котором ВОЗ уже не раз заостряла внимание, — это дисбаланс в распределении вакцин в мире: богатые страны забрали себе почти все имеющиеся вакцины.