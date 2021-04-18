Ташкент, 18 апреля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Узбекистане за сутки от коронавируса вакцинировались 33 208 человек, сообщили 18 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

Russian.news.cn Люди в масках на улице в Узбекистане.

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По состоянию на утро 18 апреля в республике вакцинировались 403 136 человек.

За прошлые сутки максимальное число получивших прививку зарегистрировали в Ферганской (4545 человек), Кашкадарьинской (4350) и Самаркандской (4344) областях.

Отметим, за сутки в республике зарегистрировали 342 новых случая заражения коронавирусом, с начала пандемии — 86 680.