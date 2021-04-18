Луганск, 18 апреля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Боевики вооруженных сил Украины один раз за сутки нарушили перемирие в Луганской Народной Республике, сообщили 18 апреля в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Украинские силовики обстреляли населенный пункт Лозовое из миномета калибра 82 мм. В ходе атаки ВСУ выпустили девять мин. Обстрел велся с позиций ВСУ в населенном пункте Светлодарск.

Информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры на данный момент не поступала.

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Напомним, в предыдущие сутки украинская армия пять раз нарушила перемирие в ЛНР.