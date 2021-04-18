Олимпия, США, , 08:24 — REGNUM Законодательная власть штата Вашингтон (США) приняла закон, предусматривающий полный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает портал The Verge.

Принятый сенатом и палатой представителей штата Вашингтон закон предусматривает полный запрет на продажу, покупку или регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года. Действие этого закона будет распространяться на автомобили, купленные в других штатах США и ввозимые в Вашингтон.

Ранее подобные инициативы были приняты в штатах Массачусетс и Калифорния, однако там решение принималось органами исполнительной власти. Также в Массачусетсе и Калифорнии установлены более продолжительные сроки отказа от бензиновых автомобилей — до 2035 и 2050 годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года губернатор Токио Юрико Коикэ заявила о планируемом запрете на продажу новых автомобилей с бензиновым двигателем к 2030 году.