Токио, , 08:17 — REGNUM В столице Японии Токио уже к 2030 году планируют полностью запретить продажи новых автомобилей только на бензине или дизельном топливе. Об этом со ссылкой на заявление губернатора Токио Юрико Коикэ 9 декабря сообщает газета Nikkei.

По её информации, согласно представленному на заседании правительства столицы плану, к 2030 году гибридными или электродвигателями должны быть оснащены все новые автомобили, продаваемые в Токио. Для ускорения отказа от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания власти мегаполиса намерены проработать программу субсидирования покупки таких автомобилей. И решить задачу перехода к «зелёному» автотранспорту быстрее, чем в поставленные правительством страны сроки.

Напомним, что продажи новых автомобилей с бензиновыми двигателями в Японии будут запрещены в середине следующего десятилетия. Точные сроки реализации этого решения будут определены правительством Японии до конца 2020 года. После вступления этого запрета в силу, автопроизводители смогут продавать в Японии только электромобили и автомобили с водородными и гибридными двигателями.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии планирует полностью запретить продажи новых автомобилей с бензиновыми двигателями к середине 2030-х годов. Об этом сообщает газета The Japan Times.

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