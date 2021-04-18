Киев, 18 апреля, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник призвал Германию сыграть ключевую роль для принятия в Североатлантический Альянс (НАТО) страны, которую он представляет. Об этом украинский дипломат заявил в интервью изданию Welt am Sonntag.

Norbert Aepli Бундестаг, ФРГ

Мельник связал свою просьбу с исторической ответственностью Германии перед народом Украины за преступления в период Великой Отечественной войны.

«Германия…как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без «но» и «а если», — цитирует посла Украины РИА Новости.

Дипломатический представитель Киева также выразил мнение, что как можно скорейшее вступление его страны в Североатлантический Альянс может предотвратить новую войну в Европе.

«Это может для немецких ушей прозвучать как провокация для [президента Российской Федерации Владимира] Путина. Совершенно наоборот: это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле», — добавил он.

Мельник также призвал немецкое правительство оказать Киеву большую поддержку, в частности, предупредить Российскую Федерацию о «болезненных последствиях» в случае вторжения на украинскую территорию. По мнению украинского дипломата, в данном случае, нужно предпринять «международный бойкот» России и судебное преследование «в Международном уголовном суде за военные преступления» и полное экономическое эмбарго, прежде всего, на импорт сырья, а также полное замораживание инвестиций.

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Напомним, ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что если страна, которую он представляет, не станет членом НАТО, то ей стоит подумать о ядерном статусе.

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Отметим, ранее украинский политик также заявил, что строительство «Северного потока — 2» негативно отобразится на доверии к Германии.