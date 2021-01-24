Киев, , 12:47 — REGNUM Строительство «Северного потока 2» негативно отобразится на доверии к Германии. Об этом в своем микроблоге в социальной сети Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Дипломатический представитель официального Киева рассказал, что дал интервью журналу Focus, в котором раскритиковал планы завершить строительство «Северного потока 2».

«Это приведет к геополитической утрате доверия к Германии с непоправимыми последствиями для будущего Европы. Останется горькое послевкусие и на долгие годы отравит атмосферу», — уверен дипломат.

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Напомним, ранее в связи с информацией об отравлении российского блогера Алексея Навального Мельник заявлял, что Россию нужно лишить доходов от продажи нефти и газа.