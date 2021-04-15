Берлин, 15 апреля 2021, 12:10 — REGNUM Украина может восстановить свой ядерный потенциал, если её не возьмут в НАТО. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник 15 апреля в эфире крупнейшей немецкой радиостанции Deutschlandfunk.
По его словам, Украина должна сделать всё возможное для того, чтобы не быть «захваченной» Россией.
Чиновник уверен, что для этого Украина должна либо вступить в НАТО, либо получить ядерное оружие.
Напомним, ранее посол Украины призвал Германию полностью разорвать экономические отношения с Россией, отказаться от российского газа, нефти и угля, арестовать российскую собственность в Германии, а также отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2».
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