Берлин, , 12:10 — REGNUM Украина может восстановить свой ядерный потенциал, если её не возьмут в НАТО. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник 15 апреля в эфире крупнейшей немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, Украина должна сделать всё возможное для того, чтобы не быть «захваченной» Россией.

Чиновник уверен, что для этого Украина должна либо вступить в НАТО, либо получить ядерное оружие.

«У Украины нет другого выбора: или мы является частью союза, такого как НАТО, и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остаётся единственная опция — вооружаться самим и, возможно, снова подумать о ядерном статусе», — сказал Мельник.

Напомним, ранее посол Украины призвал Германию полностью разорвать экономические отношения с Россией, отказаться от российского газа, нефти и угля, арестовать российскую собственность в Германии, а также отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2».

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