Париж, 18 апреля, 2021, 06:08 — ИА Регнум. Обязательный карантин для прибывающих из Чили, Аргентины, Бразилии и ЮАР ввели власти Франции. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба администрации премьер-министра Жана Кастекса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Решение о десятидневном обязательном карантине для пассажиров, приезжающих из указанных стран, вступит в силу с 24 апреля. Соблюдение карантина будет контролироваться сотрудниками полиции в местах проживания пассажиров. Для выхода из помещений для приехавших в страну будут назначены определённые часы, а штрафы для них будут усилены.

Кроме того, все приезжающие по прибытии должны будут предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус давностью менее, чем за 36 часов до въезда во Францию. Также пассажиры должны будут пройти ещё одно тестирование прежде, чем они покинут здание аэропорта.

Для пассажиров, прибывающих из четырёх названных стран, будет сокращён список причин для въезда во Францию. Будут определены и категории граждан, которым въезд будет запрещён категорически. Уточняется, что все нововведения распространяются и на пассажиров, прибывающих из Французской Гвианы, граничащей с Бразилией и Суринамом. Список стран, в отношении которых приняты дополнительные ограничения, может быть пополнен на основе критериев, разработанных Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что часть ограничений, введённых из-за угрозы пандемии во Франции, будет снята к середине мая.