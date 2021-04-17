Нью-Дели, , 22:40 — REGNUM В Индии произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19. Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источник в полиции.

По его словам, ЧП произошло в субботу, 17 апреля, в городе Райпур, штат Чхаттисгарх. По последним данным, в результате пожара погибли четыре человека (пациенты больницы).

По факту пожара в больнице возбуждено дело. По предварительной версии, причина ЧП — короткое замыкание в вентиляторе.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля в Ивано-Франковской области Украины загорелось здание центральной районной больницы. ЧП произошло в городе Долина.

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