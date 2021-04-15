Долина, 15 апреля 2021, 11:22 — REGNUM В Ивано-Франковской области загорелось здание центральной районной больницы в городе Долина. Об этом сообщила 15 апреля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Спасатели эвакуировали 37 человек. Никто не пострадал.
Пожар был полностью ликвидирован. В его тушении принимали участие 80 человек и 19 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Харьковской области в районе города Змиев загорелась сухая трава.
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